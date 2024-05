Teslas strejkbrytare flyger in från hela Europa

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

“Går rakt in på verkstan”

EU-reglerna tillåter så kallad utstationering under begränsade perioder med tydligt utsatta start- och sluttider.

Vissa av Tesla-arbetarna har gjort flera vändor och sammanlagt rör det sig om 41 tillfällen som strejkbrytarna har flugits in i Sverige.

Bolagets verkstad i Malmö har i praktiken hållits igång av utländska arbetare som fackets ombudsmän knappt kan hälsa på.

“De kommer in med sina bilar på området och går rakt in på verkstan”, säger Adis Heldic, ombudsman för IF Metall i sydvästra Skåne.