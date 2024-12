Svensk storstad söker mjölkbonde

Göteborgs kommun äger en mjölkgård två mil norr om själva Göteborg, Häljereds gård.

Där finns 155 djur, varav 60 mjölkkor och till gården 54,5 hektar åkermark och 36 hektar betesmark.

Där finns även Ronny Johansson. Ett tag till.

Men efter 41 år som kommunala bönder vill han och hans fru Carina Johansson gå i pension och att någon annan nu arrenderar gården.

Det ska nog gå bra.

”Det har varit ett stort intresse och vi har redan visat upp gården för ett tiotal”, säger Ronny Johansson till GP.

”Härligt när vi kom hit”

Någon gång under 1960-talet köpte Göteborgs kommun en stor del jordbruksmark i Bergum. I samband med det köptes gården som sedan arrenderades ut.

1983 tog Ronny och Carina över arrendet.

”Jag minns fortfarande hur härligt det var när vi kom hit första gången. Även om gården var mycket mindre då och inte lika modern”, säger Carina Johansson.

Sedan 2017 är gårdens mjölkproduktion helt automatiserad.

”Det blev en politisk fråga för snart tio år sedan när staden ville rusta upp gården. Då gick de in med ett antal miljoner och automatiserade. Även om vi själva äger vissa av maskinerna och djuren så var det en stor investering då”, säger Ronny Johansson.

Korna turas om att gå in i mjölkroboten. All övervakning sker via dator.

”Vi kan se exakt hur många liter mjölk som produceras och om någon ko gått för länge utan att mjölka. Nu mjölkar vi varje ko i snitt 3,1 gånger per dygn, en bra siffra”, menar Ronny Johansson.