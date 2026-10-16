Svensk industri växte mest i EU – ändå står 507 000 utan jobb

”Det var små förändringar på arbetsmarknaden i september jämfört med ett år sedan. Vi ser däremot enligt säsongrensade och utjämnade data att sysselsättningen och arbetade timmar ökar”, säger Sandra Medenica, statistiker vid SCB.

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Den svenska industriproduktionen steg med 6,5 procent från juli till augusti, säsongs- och kalenderjusterat, enligt siffror som EU:s statistikbyrå Eurostat publicerade på torsdagen. Estland kom tvåa med 4,3 procent. I euroområdet sjönk produktionen med 0,5 procent och låg 1,1 procent lägre än i augusti förra året, medan den svenska låg 6,3 procent högre.

Uppgången hämtar delvis igen nedgången i juli, då produktionen sjönk med 3,9 procent enligt Eurostat. Räknat från juni är ökningen 2,3 procent, och nivån i augusti är den högsta sedan september 2025, visar en genomgång av Eurostats databas.

Fordonsfabrikerna ledde uppgången

Enligt SCB:s produktionsvärdeindex, där el- och värmeverken inte ingår och industrin ökade med 5,4 procent, var det motorfordonsindustrin som ökade mest, med 17,7 procent på en månad.

Swedbanks och Silfs inköpschefsindex tyder på att uppgången fortsatte i september. Delindexet för produktion steg till 60,0, den högsta nivån sedan oktober 2025, och orderingången från exportmarknaderna ökade.

”Septemberutfallet visar på en tydlig förstärkning i svensk industri, med stöd av en ljusare omvärldskonjunktur”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.