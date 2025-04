Skatteverket stoppar halv miljard i utbetalningar

AI är inte längre en framtidsvision; tekniken påverkar redan idag företag och yrkesroller i grunden. För att hjälpa yrkesverksamma att effektivt integrera AI i sitt arbete arrangeras den 25 april "AI Unlocked" på biografen Rigoletto i Stockholm. Bakom initiativet står Oskar Sardi, serieentreprenör inom digitala medier, och Per Clingweld, AI-expert och rådgivare för ledningsgrupper. De …

Skatteverket slår mot ”organiserad brottslighet”

”Den organiserade brottsligheten använder systematiskt företag för att lura till sig skattepengar. De oriktiga utbetalningarna innebär en ekonomisk förlust för samhället och finansierar även annan brottslighet”, påpekar Kristoffer Bergdal, sektionschef hos Skatteverket.

Felaktig utbetalning av moms utgör en stor ekonomisk risk i skattesystemet, menar Skatteverket.

För att komma till rätta med problemet beslutade EU nyligen om nya regler ”Vat in the digital age”, förkortat Vida, påpekar man. Vida kommer att införas inom EU under år 2030.

Ska stärka EU-arbetet

De nya reglerna ska stärka arbetet inom EU mot internationella momsbedrägerier.

Det innebär bland annat att företag som handlar över gränserna inom EU måste använda elektroniska fakturor, e-fakturering, och löpande rapportera alla transaktioner digitalt.

Drag från skatteverket ”mycket välkommet”

”EU-beslutet är mycket välkommet, men det stora mervärdet för oss skulle vara om e-fakturering även införs nationellt”, säger Kristoffer Bergdal.

”Om den transaktionsbaserade rapporteringen, Vida, även införs på nationell nivå skulle stora delar av angreppen på momssystemet som vi nu har stoppat manuellt inte vara möjliga att genomföra över huvud taget”.

Påfört ytterligare skatt

Utöver att Skatteverket nekat över 534 miljoner kronor i ingående moms har kontrollen under 2024 även resulterat i att Skatteverket påfört över 110 miljoner kronor i utgående moms samt tagit ut skattetillägg med över 40 miljoner kronor.

