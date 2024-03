Så lurar reklam kvinnor

”Fashioning the Ecological Crisis: Sustainability and Feminism in Fashion Advertising and Communication in Contemporary Sweden”.

Det är titeln på en ny avhandling från Lunds universitet. Den handlar om marknadsföring. Ideologisk marknadsföring.

En form som blir allt vanligare och riktar sig framförallt till kvinnor, enligt avhandlingen.

Det handlar om att få kunderna att känna att ett visst klädköp innebär en god och hållbar gärning.

Kopplas till feminism

”Conscious”, ”sustainable”, ”care” och ”female empowerment” är ord som är frekventa i de reklambuskap som ska visa att klädköp både är hållbara och på något sätt kopplade till feminism, inkludering och antirasism.

Avhandlingens författare, humanekologen Mariko Takedomi Karlsson i Lund, har bland annat intervjuat personer som arbetar med marknadsföring och hållbarhetsfrågor vid stora och medelstora svenska modeföretag.