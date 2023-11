Hans handskrivna låttexter säljs för rekordsummor

Är du ett riktigt David Bowie-fan?

Då ske du bege dig till brittiska Newton-le-Willows på söndag. Då håller nämligen Omega Auctions auktion för två av Bowies handskrivna låtar – Rock n Roll Suicide och Suffragette City.

Sångaren skrev ner utkast och korrigeringar på ett papper när han skapade låtarna, som nu går till auktion på Omega Auctions – som är ett av de mest kända auktionshusen i världen när det gäller just musikminnen som till exempel vinylskivor.

De båda låtarna är med på den klassiska skivan The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars från 1972.

Pappersarket förväntas dra in upp till 100 000 pund, eller runt 1,3 miljoner kronor, under söndagens auktion.