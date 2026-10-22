Bristen på gödsel hotar nästa års skördar, och FN varnar för att det är bråttom att få fram en lösning för att rädda 2027.
Panikläge för jordbruket – gödsel för nästa år saknas
Krisen i Hormuzsundet måste lösas mycket snart för att undvika en livsmedelskris i delar av Asien och Afrika, enligt FN.
”Det är helt avgörande att få till en överenskommelse under de närmaste veckorna. Annars missar vi planteringssäsongen”, sa Jorge Moreira da Silva, chef för FN:s kontor för projekttjänster (UNOPS) och undergeneralsekreterare i FN till Reuters för en dryg vecka sedan.
Gödselproduktionen är beroende av naturgas, både som råvara och energikälla. När energipriserna stiger ökar därför också kostnaderna för att tillverka kvävegödsel.
Om råvarorna alltså ens kommer fram, då transportsituationen är i ett låst läge. Enligt Reuters har Mellanöstern en betydande roll på den globala marknaden för urea, en av de vanligaste formerna av kvävegödsel. När leveranserna störs är det svårt för andra producenter att snabbt ersätta bortfallet.
Svårt läge för 2027
Det här bådar inte gott inför 2027. Enligt FN livsmedels- och jordbruksorganisation FAO är risken stor för sämre skördar.
”Jordbruket följer en odlingskalender som inte kan skjutas upp”, säger FAO-chefen Qu Dongyu.
Gödsel måste tillföras vid rätt tidpunkt i växternas utveckling. Om leveranserna försenas kan bönder tvingas minska användningen eller helt avstå från gödsling. Följden blir sämre skördar även om tillgången på gödsel senare förbättras.
Europa slipper inte undan
Det är inte ett problem som vi själva kan ducka. EU-kommissionen konstaterar att unionen är beroende av import av mineralgödsel och viktiga råvaror. Kvävegödselpriserna låg i april 2026 omkring 71 procent över genomsnittet för 2024.
Även om EU direkta importberoende av vissa gödselprodukter från Mellanöstern är begränsat påverkas priserna av den globala marknaden. När utbudet minskar och konkurrensen om alternativa leveranser hårdnar kommer kostnaderna stiga även för europeiska jordbrukare – och maten därmed bli dyrare för konsumenterna.
Det finns dock vissa tecken på att den värsta prisrusningen har avtagit. Analysinstitutet International Food Policy Research Institute, IFPRI, uppger att priserna på flera kvävebaserade gödselmedel föll med 25–45 procent från topparna i slutet av maj.
Stor skada redan skedd
En snabb lösning i Hormuzsundet är dock nödvändig för att krisen inte ska eskalera enligt FN. Men även om en sådan snabb lösning skulle komma kan en stor del av skadan redan vara skedd.
”Även om vi löste situationen i Hormuzsundet just nu och allt återgick till det normala – fartygstrafik, fred, alla sådana trevliga saker – tror jag att vi fortfarande kommer att prata om detta våren 2027”, säger Josh Linville, vice vd för gödselmedel på StoneX Group till Agweb.
”Jag tror inte att lantbrukarna kommer att klara sig undan det här.”
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