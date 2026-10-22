Panikläge för jordbruket – gödsel för nästa år saknas

Europa slipper inte undan

Det är inte ett problem som vi själva kan ducka. EU-kommissionen konstaterar att unionen är beroende av import av mineralgödsel och viktiga råvaror. Kvävegödselpriserna låg i april 2026 omkring 71 procent över genomsnittet för 2024.

Även om EU direkta importberoende av vissa gödselprodukter från Mellanöstern är begränsat påverkas priserna av den globala marknaden. När utbudet minskar och konkurrensen om alternativa leveranser hårdnar kommer kostnaderna stiga även för europeiska jordbrukare – och maten därmed bli dyrare för konsumenterna.

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Det finns dock vissa tecken på att den värsta prisrusningen har avtagit. Analysinstitutet International Food Policy Research Institute, IFPRI, uppger att priserna på flera kvävebaserade gödselmedel föll med 25–45 procent från topparna i slutet av maj.

Stor skada redan skedd

En snabb lösning i Hormuzsundet är dock nödvändig för att krisen inte ska eskalera enligt FN. Men även om en sådan snabb lösning skulle komma kan en stor del av skadan redan vara skedd.

”Även om vi löste situationen i Hormuzsundet just nu och allt återgick till det normala – fartygstrafik, fred, alla sådana trevliga saker – tror jag att vi fortfarande kommer att prata om detta våren 2027”, säger Josh Linville, vice vd för gödselmedel på StoneX Group till Agweb.

”Jag tror inte att lantbrukarna kommer att klara sig undan det här.”

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