Ukrainas bönder i kris – tvekar inför nästa skörd

Enligt CNBC har situationen gjort att många odlare tvekar inför att så inför nästa års skörd. När inkomsterna uteblir blir det svårt att finansiera utsäde, gödsel och andra kostnader inför den nya odlingssäsongen.

Pengarna som normalt skulle komma in efter försäljningen binds i osålda lager, vilket försämrar böndernas möjligheter att finansiera nästa skörd.

Risk för mindre odlingsarealer

Enligt Reuters har Ukrainas jordbruksministerium varnat för att den odlade arealen inför 2027 års skörd kan minska med 5 till 7 miljoner hektar. Ukraina odlade omkring 20 miljoner hektar spannmål och oljeväxter inför årets skörd.

Det är ett stort bakslag för ett land där jordbruket är en av de viktigaste källorna till exportintäkter. Reuters rapporterade i oktober att Ukrainas spannmålsexport föll med 36,6 procent i september jämfört med samma månad i fjol.

Ukraina har sin största budgetkris sedan invasionens start. Reuters pekar också ut stålindustrin, gruvnäringen, transportinfrastrukturen som sektorer som drabbas hårt av ryska drönarattacker.

Även Ryssland påverkas

Attackerna går åt båda hållen. Även Rysslands spannmålsleveranser har påverkats när Ukraina har intensifierat sina attacker mot ryska hamnar och exportanläggningar. Ukraina har också en framgångsrik drönarkampanj som slår mot rysk petroleumindustri och drabbar den ryska statskassan.

Problemen blir internationella. Priserna riskerar att rusa då två stora spannmålsproducenter har problem att få ut sina produkter på världsmarknaden. Ukraina är en stor leverantör av bland annat vete, majs och solrosprodukter. När exporten begränsas kan köpare i andra delar av världen behöva söka sig till alternativa leverantörer.

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För Ukrainas bönder är den omedelbara frågan dock mer grundläggande – om det inte går att sälja årets skörd och få betalt för produktionen blir det svårare att motivera investeringarna som krävs för att odla nästa års grödor.

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