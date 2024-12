"Oväntat trögt" – nya minus för företagen

Digitalisering & AI

AI i hetluften: Fem trender som dominerar 2025

En rapport har precis släppts kallad "TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2025". Rapporten identifierar fem områden där artificiell intelligens väntas få en betydande roll under det kommande året. Rapporten betonar vikten för företag att effektivt utnyttja AI. Dessutom understryks teknikens ökande inflytande på olika branscher och dess förmåga att omforma arbetslivet. Tar …