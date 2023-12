Företag

Open AI och Microsoft stäms – nya tekniken en vattendelare

New York Times sätter ner foten mot generativ AI, som anklagas för att hota hela tidningens verksamhet. Men det är inte alla som håller med. Amerikanska dagstidningen New York Times lämnade på onsdagen in en stämningsansökan mot Open AI och techjätten Microsoft, rapporterar tidningen själv. Techbolagen stäms för upphovsrättsintrång efter att miljontals artiklar använts för …