Om 2024 - det enda vi vet är att vi inte vet

Stefan Ingves oheliga treenighet

Sen kom Stefan Ingves oheliga treenighet med hög inflation, en svag krona och stigande räntor. Och vips så började SCB:s konjunkturklocka visa att svensk ekonomi rör sig mot en lågkonjunktur.

För andra gången under det här decenniet tvingades vi kasta upp allt i luften och förhålla oss till ovissheten hur morgondagen skulle se ut.

Februari 2023.

Alla pratar om det överallt – kollegan, kunden och till och med hunden. Vissa blev livrädda och resten – därav jag – entusiastiska. AI-revolutionen.

Jag ställer mig i kö för ChatGPTs plusversion och får tillgång, jag ska äntligen få testa framtidens kapacitet och ge mig en fingervisning om vad jag kommer kunna åstadkomma.

Satte AI-kontot på paus

Ställde den knepigaste frågan man kan ställa: Hur lagar man en perfekt carbonara? ChatGPT var väldigt diplomatisk när den argumenterade att det finns flera recept och i ett av recepten innehöll grädde.

Föga imponerad av denna maskin och den stora AI-revolutionen satte jag mitt konto paus, men det var bara början.

Sen kom frågorna: Hur promptade man, vad innebär att prompta, och hur avancerad är generativ AI? Har den ett eget medvetande?

Det pågår många nyfikna men lätt förvirrade diskussioner runt om i världen, alla försöker slå alla i vem som kan vara mest optimistisk och det andra lägret som kan vara mest dystopiskt.

Mest dystopisk var Max Tegmark som menade att vi antagligen inte kommer leva så länge till, AI blir vår död.

I den andra ringhörnan stod sådana som Stanfords AI-chef Fei-Fei Lei och menade att AI inte är ett substitut för mänsklig intelligens utan ett verktyg för att förstärka människors kreativitet och påhittighet.

Outhärdligt för oss alla

Denna yrvakna period var outhärdlig för oss alla. Det finns uppenbara fördelar med AI-verktygen, som effektivitet, demokratisering av skapande, och hur de revolutionerar vårt sätt att leva i samklang med tekniken.

ChatGPT skriver inte text för att den tycker det är roligt, givande, eller för att texten den producerar ska ge er eller sig själv någon slags mening, förutom möjligtvis inlärning. Det gör vi och det är en viktig skillnad att komma ihåg.

Just AI har hållit mig vaken mer än något annat under 2023. Hur kommer AI påverka min bransch? Ska jag omfamna det eller vara livrädd? För tredje gången under det här decenniet, en stor utveckling med en massa ovisshet.

Inte ens Wall Streets strateger vet vad som väntar runt hörnet och vågar inte spå om det kommande året. Men det gör jag.

2024 tror jag på människan

Inför 2024 sätter jag min tilltro till människan. Till vår kapacitet att hantera ovisshet, hitta en väg framåt och ta ett steg ut på den okända stigen. Hjärnan är ständig plastisk, den anpassar sig efter miljö och de uppgifter den ställs inför.

Det har jag fått erfara under de här åren. Därför spår jag ett nästa år fyllt av små stavfel, tankevuror, konstiga berättelser, nyskapande idéer och originalitet.

2024 kommer säkert vara uppiggande och skrämmande på en och samma gång, precis som att kliva in på Berghain en natt i mars för fyra år sedan. Allt är uppe i luften.

Krönikör:

David Borg

Grundare av kommunikationsbyrån Borg Owilli