Sektorn omsatte 26 miljarder senaste helåret och levererade 73,1 miljoner produkter. Välkommen till bokbranschen i Sverige.
Ingen krisbransch: "Försäljningen ökar – förlagen går med vinst"
Det talas om bokens död. Det borde man inte göra. När Svenska förläggareföreningen redovisar rapporten ”Mer än bara ord” är det med en hel del imponerande siffror.
Den ackumulerade omsättningen för alla bolag och enskilda näringsidkare i boksektorn var imponerande 26 miljarder kronor 2024.
Mäter vi i bokförsäljning till slutkonsument var beloppet 5,5 miljarder kronor exklusive moms.
Exportintäkterna till Sverige av bokrättigheter var 636 miljoner kronor 2024 och branschen sysselsatte 12 300 personer, anställda och enskilda näringsidkare.
Totalt antal sålda volymer för helåret 2025 var 73,1 miljoner volymer och då räknar förläggarna både tryckta exemplar och digitala strömningar.
”Bokbranschen är navet för Sveriges kreativa ekonomi”, konstaterar Mikaela Zabrodsky som är vd för Svenska förläggareföreningen.
”Vi befinner oss i skärningspunkten mellan kultur, samhälle och ekonomi på ett unikt sätt”, tillägger hon.
”Bokhandeln lika viktig som puben och ölen”. Dagens PS
49 miljoner biblioteksbesök
Även biblioteken har en viktig roll för branschen, genom att garantera tillgång till böcker för alla medborgare.
Sverige har mer än tusen folkbibliotek. De hade mer än 49 miljoner fysiska besök under 2024, konstaterar förläggarnas rapport.
Central för bokintresset är naturligtvis även Bokmässan i Göteborg, i dag Nordens största kulturevenemang och en av Europas största bokmässor.
2025 registrerades 96 000 besök, det högsta antalet sedan åren före pandemin.
”Den svenska förlagsbranschen är en tillväxtbransch”, slår Mikaela Zabrodsky fast.
”Försäljningen ökar och förlagen går med vinst”, tillägger förläggarnas vd och pekar på att det dessutom är det svenska som går starkast.
18 av 20 i topp svenska
”Till skillnad från många andra kreativa branscher är det inhemska det som går starkast”, påpekar hon.
”Av de 20 mest sålda böckerna i Sverige 2025 var 18 skrivna av svenska författare”.
Den starkaste förändringen sedan millennieskiftet är att de fysiska bokhandlarna minskat och e-handeln tagit över.
Sedan millennieskiftet har totalt 105 bokhandlar, motsvarande 30 procent, försvunnit enligt SVT.
Raggpotential: Rätt böcker i bokhyllan. Dagens PS
”Mycket går förlorat”
När 2025 inleddes fanns enligt officiella siffror 222 bokhandlar, något fler än årsskiftet innan, men trots det saknas en fysisk bokhandel i mer än hälften av Sveriges 290 kommuner.
Hos SVT säger Maria Hamrefors, ordförande i Svenska bokhandlareföreningen, att det är en oroväckande tendens att bokhandlar försvinner och biblioteken blir färre.
”Båda behövs och har olika roller. När biblioteken blir färre och bokhandeln slås ut så går mycket förlorat. Bokhandeln är en av få platser där människor kan mötas kring litteratur och för varje bokhandel som läggs ner blir kommunen fattigare på både kunskap och gemenskap”, menar hon.
Därför är det sexigt att läsa en bok. Dagens PS