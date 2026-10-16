Ingen krisbransch: "Försäljningen ökar – förlagen går med vinst"

Den ackumulerade omsättningen för alla bolag och enskilda näringsidkare i boksektorn var imponerande 26 miljarder kronor 2024.

Mäter vi i bokförsäljning till slutkonsument var beloppet 5,5 miljarder kronor exklusive moms.

Exportintäkterna till Sverige av bokrättigheter var 636 miljoner kronor 2024 och branschen sysselsatte 12 300 personer, anställda och enskilda näringsidkare.

Totalt antal sålda volymer för helåret 2025 var 73,1 miljoner volymer och då räknar förläggarna både tryckta exemplar och digitala strömningar.

”Bokbranschen är navet för Sveriges kreativa ekonomi”, konstaterar Mikaela Zabrodsky som är vd för Svenska förläggareföreningen.

”Vi befinner oss i skärningspunkten mellan kultur, samhälle och ekonomi på ett unikt sätt”, tillägger hon.

”Bokhandeln lika viktig som puben och ölen”. Dagens PS

49 miljoner biblioteksbesök

Även biblioteken har en viktig roll för branschen, genom att garantera tillgång till böcker för alla medborgare.

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Sverige har mer än tusen folkbibliotek. De hade mer än 49 miljoner fysiska besök under 2024, konstaterar förläggarnas rapport.

Central för bokintresset är naturligtvis även Bokmässan i Göteborg, i dag Nordens största kulturevenemang och en av Europas största bokmässor.

2025 registrerades 96 000 besök, det högsta antalet sedan åren före pandemin.

”Den svenska förlagsbranschen är en tillväxtbransch”, slår Mikaela Zabrodsky fast.

”Försäljningen ökar och förlagen går med vinst”, tillägger förläggarnas vd och pekar på att det dessutom är det svenska som går starkast.

Forskning: Läs en bok och lev längre. Dagens PS