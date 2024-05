Fräcka lögnen – chefens värsta mardröm

Det finns förstås både ett och annat i arbetslivets alla ramar och rutiner som är fritt för tolkning. Så även distansarbete, som det visat sig.

Tittar vi på det centrala kollektivavtalet för distansarbete, som i sin tur vilar på det europeiska ramavtalet för detsamma, framstår dock definitionen som väldigt tydlig:

”Distansarbete är ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”, fastslår Arbetsgivarverket.

Läs även: Veckans citat: Så vet du att du är en bra chef. Dagens PS

Tyst semester

Dessa förtydliganden hindrar dock inte att möjligheten till fjärr- och distansarbete missbrukas, vilket framgår av The Harris Poll’s Out of Office Culture Report, en färsk undersökning på området utförd i USA.

Enligt denna rapport har nämligen en ny trend poppat upp på distansarbetarnas himmel, och den stavas “tyst semester”.

Ett oskick som kort och gott kan beskrivas som att den anställde, företrädes vis millennials enligt undersökningen, låtsas arbeta fast de egentligen är på semester.

ANNONS

Närmare bestämt då 37 procent av de 1 170 anställda som deltog i undersökningen.