I december ökade e-handeln i Sverige och svenskarna shoppade online som aldrig tidigare, enligt mätningen.
Mätning: Svenskarna e-handlar som aldrig förr
Mest läst i kategorin
Smarta paket: Nu är det färdigljuget
Händer det att du ljuger och säger att du aldrig fick det paket du beställde? I så fall vill du antagligen inte läsa det här. 2024 nådde antalet paket som levererades i Frankrike eller skickades till andra länder ett antal av 1,7 miljarder, skriver TF1. Enligt franska tillsynsmyndigheten för e-kommunikation och posttjänster innebar det en …
Rekord hos Tradera – återbruket tar täten
Tradera slår rekord mitt under årets mest köpstinna period – second hand kliver fram som Black Weeks oväntade kraft. När Black Week rullar in och nyvarorna ställs upp som på parad är det en annan rörelse som drar blickarna till sig. Tradera, som länge varit en hemvist för återanvändning och fyndjakt, passerar nu fyra miljoner …
Kriminella jagar stressade konsumenter
Black Week har blivit en av årets mest intensiva perioder för nätbedrägerier, där kriminella riktar in sig på stressade konsumenter som handlar flitigt online. Samtidigt som kampanjerna lockar med stora rabatter har handeln med stulna kortuppgifter vuxit till en mångmiljonindustri på darknet. Säljs bulkvis Enligt Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter, säljs uppgifter om betalkort …
Trenden: Sverige svämmar över av paket från Kina
”Ett litet rött paket”. Så sjöng Sven-Ingvars. Men numera handlar det inte bara om ett paket. Svenskarna beställer varor på nätet som aldrig förr. Antalet e-handelspaket ökade enligt Transportföretagens paketindex med 18 procent till nära 55 miljoner paket under tredje kvartalet, vilket är den största ökningen på flera år, skriver Transportföretagen. Framför allt handlar det …
Svårare att bli blåst online med ny lag
Regeringen vill förstärka konsumentskyddet när det gäller avtal som ingås online. ”Konsumenter ska kunna begära tydligare information vid köp av finansiella tjänster”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Enligt ett pressmeddelande från Regeringen har en lagrådsremiss som handlar om förstärkning av konsumentskyddet för avtal som sker online lämnats in. Nya tider tvingar fram lag Lagförslaget är …
Svensk Handel uppskattar att e-handeln omsatte 18,1 miljarder under julmånaden.
E-handeln uppges ha ökat med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.
Branschorganisationen skriver i ett pressmeddelande att 78 procent av konsumenterna e-handlade i december, den högsta andelen sedan månadsmätningarna startade.
”För andra månaden i rad är det fler än någonsin som handlar online sedan vi började mäta e-handeln”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel och konstaterar att vinden blåser i rätt riktning nu för svenska e-handelsaktörer.
Missa inte: Så gick det för den svenska julhandeln DagensPS
Tror på starkt år för e-handeln
2025 inleddes svagt men sedan sommaren har e-handeln haft medvind och under tredje och fjärde kvartalet förra året är det främst elektronik som sticker ut som mest köpta varor.
Även skönhets- och hälsoprodukter och varor från apotek hade ett försäljningsmässigt bra fjärde kvartal
”Likt övriga prognosmakare tror vi på att 2026 blir ett återhämtningens år. Med det sagt finns orosmoln på himlen, i form av ett oroligt omvärldsläge, och som alltid, hot från aktörer som Temu och Shein”, avslutar Ljungberg.
Läs också: Rekord hos Tradera – återbruket tar täten DagensPS
Se klippet: E-handeln tar fart igen: “2026 blir året då handeln vänder på riktigt” E55
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Trump hotar Fed-bossen igen – blir olycklig
I en CNBC-intervju i Davos varnar Trump Fed-chefen Jerome Powell att hans liv inte blir ”särskilt lyckligt” om han stannar kvar i styrelsen. ”Vi får se hur det går”, säger Trump som återkommande riktat hård kritik mot den amerikanska centralbankschefen och kallat honom "dumskalle". Jerome Powells mandatperiod löper ut i maj och om han väljer …
Tills döden skiljer oss åt – ny assisterad dödspod för två
Maskiner som lovar en kontrollerad död väcker både fascination och vrede. Nu utvecklas nya apparater för att dö – tillsammans. I skogarna i norra Schweiz testades hösten 2024 en maskin som låter som något från en science fiction-roman. En kapsel, 3D-printad och formad som ett litet rymdskepp, där en människa själv kan starta sin sista …
Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd
Han sågs som en tillfällig nödlösning men har i dag styrt telekomjätten Ericsson som vd i nio år, men nu spekuleras det om att Börje Ekholm är på väg bort. På fredag släpper Ericsson (börskurs) sitt bokslut och samtidigt talas det om att Börje Ekholm, 63, snart lämnar bolaget. Han tillträdde som vd och koncernchef …
Mätning: Svenskarna e-handlar som aldrig förr
I december ökade e-handeln i Sverige och svenskarna shoppade online som aldrig tidigare, enligt mätningen. Svensk Handel uppskattar att e-handeln omsatte 18,1 miljarder under julmånaden. E-handeln uppges ha ökat med 9 procent jämfört med samma månad föregående år. Branschorganisationen skriver i ett pressmeddelande att 78 procent av konsumenterna e-handlade i december, den högsta andelen sedan …
Köpa, leasa eller låna till bil – så väljer du rätt och sparar pengar
Leasa, låna eller betala kontant? Tre vägar till bil – men bara en är billigast i längden. Här är siffrorna som avgör. Att skaffa bil är ett av hushållets största ekonomiska beslut. Ändå väljer många finansiering på magkänsla. Med stigande räntor och dyrare bilar har valet mellan privatleasing, billån och kontantköp blivit viktigare än på …