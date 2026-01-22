Dagens PS
Mätning: Svenskarna e-handlar som aldrig förr

e-handel
I december slog svenskarna rekord i shopping online, visar ny mätning. (Foto: Martina Holmberg/Fotograferna Holmberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

I december ökade e-handeln i Sverige och svenskarna shoppade online som aldrig tidigare, enligt mätningen.

Svensk Handel uppskattar att e-handeln omsatte 18,1 miljarder under julmånaden.

E-handeln uppges ha ökat med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Branschorganisationen skriver i ett pressmeddelande att 78 procent av konsumenterna e-handlade i december, den högsta andelen sedan månadsmätningarna startade.

”För andra månaden i rad är det fler än någonsin som handlar online sedan vi började mäta e-handeln”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel och konstaterar att vinden blåser i rätt riktning nu för svenska e-handelsaktörer.

Tror på starkt år för e-handeln

2025 inleddes svagt men sedan sommaren har e-handeln haft medvind och under tredje och fjärde kvartalet förra året är det främst elektronik som sticker ut som mest köpta varor.

Även skönhets- och hälsoprodukter och varor från apotek hade ett försäljningsmässigt bra fjärde kvartal

”Likt övriga prognosmakare tror vi på att 2026 blir ett återhämtningens år. Med det sagt finns orosmoln på himlen, i form av ett oroligt omvärldsläge, och som alltid, hot från aktörer som Temu och Shein”, avslutar Ljungberg.

