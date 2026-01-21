OpenAI tar ChatGPT ut i verkligheten – fysisk AI-enhet redan i år

OpenAI är på väg att ta ett avgörande steg bort från enbart mjukvara.

Bolaget planerar att presentera sin första fysiska AI-enhet, ett projekt som beskrivs som ett nytt slags personligt gränssnitt mellan människa och artificiell intelligens.

Beskedet gavs av OpenAI:s högste ansvarige för globala frågor, Chris Lehane, under World Economic Forum i Davos.

Enligt Lehane är bolaget “på rätt spår” att visa upp enheten senare i år, även om lanseringen kan ske först under andra halvan av 2026.

Detaljerna är än så länge få, men ambitionen är tydlig: OpenAI vill skapa en helt ny kategori av datoranvändning. Det skriver qz.

En AI som finns med utan att ta över

Till skillnad från dagens smarta telefoner och röstassistenter ska enheten inte kräva ständig uppmärksamhet.

I stället beskrivs den som diskret och kontextmedveten, kapabel att följa användaren i vardagen och svara på frågor när behov uppstår.

Den ska kunna stå på skrivbordet eller bäras i fickan och fungera som en förlängning av ChatGPT.

Bolagets vd Sam Altman har tidigare framhållit att målet inte är att ersätta mobilen utan att minska beroendet av skärmar.

Visionen är en AI-följeslagare som samexisterar med användaren och reagerar naturligt på situationer och sammanhang.

