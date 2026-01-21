Den nya hårdvaran ska fungera som en personlig AI-följeslagare snarare än ännu en skärm i vardagen.
OpenAI tar ChatGPT ut i verkligheten – fysisk AI-enhet redan i år
OpenAI är på väg att ta ett avgörande steg bort från enbart mjukvara.
Bolaget planerar att presentera sin första fysiska AI-enhet, ett projekt som beskrivs som ett nytt slags personligt gränssnitt mellan människa och artificiell intelligens.
Beskedet gavs av OpenAI:s högste ansvarige för globala frågor, Chris Lehane, under World Economic Forum i Davos.
Enligt Lehane är bolaget “på rätt spår” att visa upp enheten senare i år, även om lanseringen kan ske först under andra halvan av 2026.
Detaljerna är än så länge få, men ambitionen är tydlig: OpenAI vill skapa en helt ny kategori av datoranvändning. Det skriver qz.
En AI som finns med utan att ta över
Till skillnad från dagens smarta telefoner och röstassistenter ska enheten inte kräva ständig uppmärksamhet.
I stället beskrivs den som diskret och kontextmedveten, kapabel att följa användaren i vardagen och svara på frågor när behov uppstår.
Den ska kunna stå på skrivbordet eller bäras i fickan och fungera som en förlängning av ChatGPT.
Bolagets vd Sam Altman har tidigare framhållit att målet inte är att ersätta mobilen utan att minska beroendet av skärmar.
Visionen är en AI-följeslagare som samexisterar med användaren och reagerar naturligt på situationer och sammanhang.
Designarv från Apple väcker förväntningar
Projektet har redan väckt stor uppmärksamhet, inte minst eftersom den leds av Jonathan Ive, tidigare chefsdesigner på Apple.
Uppgifter pekar på att enheten kan bli handflatestor och sakna traditionell skärm, vilket ytterligare understryker ambitionen att bryta med etablerade produktkategorier.
Samtidigt har OpenAI medgett att utvecklingen inte varit problemfri.
Tekniska utmaningar har tidigare hotat att försena projektet, och Lehane betonade att tidsplanen fortfarande kan justeras beroende på hur arbetet fortskrider.
AI ska bli praktisk på allvar
OpenAI:s finanschef Sarah Friar har samtidigt pekat ut 2026 som året då bolagets teknik får bred praktisk användning.
“Prioriteten är att stänga gapet mellan vad AI kan göra och hur den faktiskt används i vardagen”, skrev hon nyligen.
Bolagets snabba tillväxt understryker allvaret bakom satsningen.
OpenAI har på kort tid mångdubblat både sin datorkraft och sina intäkter, ett tecken på att efterfrågan på mer närvarande och användbar AI bara växer.
Med den kommande hårdvaran vill OpenAI ta nästa steg och göra artificiell intelligens till en självklar, men lågmäld, del av människors liv.
