Därför gillar vi inte en del choklad – och vissa kavajer

Det är i en studie från Linköpings universitet som sambanden avtäcks och tydliggörs.

Studien heter ”Politically contaminated clothes, chocolates and charities: Distancing from neutral products liked by outgroup or ingroup partisans” och har publicerats i Personality and Social Psychology Bulletin.

Långt och invecklat men kanske nödvändigt för att etablera sambandet. Så här är det.

Påverkar mer än vi trott

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt människors inställning till olika produkter – som choklad – före och efter att produkten kopplats till personer eller grupper med skilda politiska åsikter.

Resultatet visar att politiskt avståndstagande påverkar mer än vi kanske tror.

”Det handlar mindre om att du söker dig till det som din egen sida gillar och mer om att du undviker det som gillas av motståndarsidan”, förklarar Arvid Erlandsson, forskare vid Linköpings universitet.