Dålig prognos för svensk e-handel

Det svarta lever gott

När det gäller hittepå-eventet Black Week lever det däremot gott, enligt vad Postnord förmedlar i sin E-barometer.

Det beror framför allt på de yngre konsumenterna. De avvaktar i allt högre grad med sina stora inköp under året för att i stället handla under Black Friday och Black Week.

Enligt Postnord kommer de till och med att utnyttja Black Week ännu mer i år än i fjol.

En av fem säger att de kommer att göra av med mer pengar under årets svarta vecka än under fjolårets.

Prylar för män

”Hemelektronik är fortsatt den populäraste kategorin under Black Week, där hela sju av tio män i åldern 18-29 år planerar att shoppa”, säger Marie Rudolfsson, chef för affärsområdet paket hos Postnord Sverige.

För handeln är naturligtvis Black Week och dito Friday en kluven företeelse. Att sälja mer under de två konstruerade ”högtiderna” är inte med självklarhet något positivt.

Om Postnords notering stämmer – att framför allt ungdomar väntar med inköp under året för att i stället handla under Black Week – innebär ju det för handeln att man säljer mindre under året till ”bra” priser för att sedan sälja mer med mindre förtjänst under en hysterisk reavecka.

Kul just då – men ingenting som lyfter årsresultatet.

