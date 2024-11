Avgjort: Han är norra Sveriges främsta entreprenör 

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Stjärnor inom mode, dryck och musik

Kvällen bjöd självklart på fler vinnare.

ANNONS

I kategorin Entrepreneurial Winning Women blev Lisa Edin från skoföretaget Docksta Sko prisad för sitt arbete med skofabriken som, enligt juryn, “blivit ett turistmål”.

Alexander Harpa, grundare av Latitude 65 i Jörn, tog hem priset Young Entrepreneurship Of The Year och Toontrack Music från Umeå, med Peter Knutsson, Mattias Eklund, Erik Phersson och Henrik Kjellberg i spetsen, vann priset Best International Growth.

Nationella finalen

Samtliga vinnare kilar nu vidare till den nationella finalen i Stockholm, där de får chans att tävla om att bli Sveriges bästa entreprenörer.

Galan äger rum i Stockholms stadshus den 19 mars 2025.

Läs också:

Drakens bästa investeringsråd: “Fungerat för mig”. Dagens PS