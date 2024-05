Apotea vill sparka 110 anställda

Teslas strejkbrytare flyger in från hela Europa

Strejken pågår för fullt utan någon lösning i sikte. Tesla utnyttjar EU-reglerna för att flyga in dussintals anställda från andra länder. Redan innan IF Metall inledde sin strejk mot Tesla i höstas planerade den amerikanska elbilstillverkaren att ta in strejkbrytare, skriver Dagens Arbete. Ett halvår in i konflikten kan tidningen nu avslöja hur många gånger …