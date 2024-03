Anrik butikskedja i kris. 100-tals butiker stängs

Företag

Miljardböter för svenska oljebolaget

Oljebolaget Gunvor kommer nu at få betala miljardbelopp i böter för mångåriga mutor i Kongo. Här är bakgrunden. Det svenska oljebolaget Gunvor, med grundaren Torbjörn Törnqvist, har under en lång rad år bearbetat marknaden i Ecuador. Under lika lång tid har bolaget betalat mutor till regeringstjänstemän i landet, i jakten på att vinna kontrakt. Uppgörelse …