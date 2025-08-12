Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, har analyserat beteendet och ser tydliga mönster:

“Ju yngre man är desto mer benägen är man att ta ut pengar, sannolikt för att finansiera semestern. Mest uttag gör alltså våra 18–29-åringar”, säger han.

Unga tar från framtiden för att leva nu

Uttagen sker ur portföljer som ofta består till 100 procent av aktiefonder. En placeringsform som inte lämpar sig för kortsiktigt sparande, så som sparande till semestern.

“Det är väldigt svårt för oss människor att uppskatta hur dyrt något kan komma att bli. Att låta det långsiktiga sparandet ta smällen istället för kreditkortet är självklart en bättre lösning, men det är ändå pengar från ditt framtida jag”, säger Laninge.

Det är inte bara uttag som ökar under sommaren. I åldersgruppen 30–39 år minskar många sitt månadssparande.

“Att ens långsiktiga sparande får stå tillbaka under sommaren handlar nog främst om människans ständiga oförmåga att lära sig av sina misstag. Man glömmer helt enkelt bort hur dyrt det är att semestra”, säger han.

Niklas Laninge är sparpsykolog på Opti (Foto: Niklas Laninge)