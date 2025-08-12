Dagens PS
Dagensps.se
Fonder

Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”

Många unga sparare säljer fonder på sommaren.
Många unga nallar på det långsiktiga sparandet under sommaren och andra drar ner på sparandet under semestern. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Sommarens ledighet kan lätt bli dyr och många unga småsparare betalar notan genom att sälja av fonder. Det visar siffror från svenska Opti.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, har analyserat beteendet och ser tydliga mönster:

“Ju yngre man är desto mer benägen är man att ta ut pengar, sannolikt för att finansiera semestern. Mest uttag gör alltså våra 18–29-åringar”, säger han.

Läs även:
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern. Dagens PS

Unga tar från framtiden för att leva nu

Uttagen sker ur portföljer som ofta består till 100 procent av aktiefonder. En placeringsform som inte lämpar sig för kortsiktigt sparande, så som sparande till semestern.

“Det är väldigt svårt för oss människor att uppskatta hur dyrt något kan komma att bli. Att låta det långsiktiga sparandet ta smällen istället för kreditkortet är självklart en bättre lösning, men det är ändå pengar från ditt framtida jag”, säger Laninge.

Det är inte bara uttag som ökar under sommaren. I åldersgruppen 30–39 år minskar många sitt månadssparande.

“Att ens långsiktiga sparande får stå tillbaka under sommaren handlar nog främst om människans ständiga oförmåga att lära sig av sina misstag. Man glömmer helt enkelt bort hur dyrt det är att semestra”, säger han.

Niklas Laninge
Niklas Laninge är sparpsykolog på Opti (Foto: Niklas Laninge)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Fonder bättre för långsiktigt sparande

Enligt Laninge handlar problemet om bristande självkännedom. Många uppger att de är långsiktiga, men bryter ändå mot den strategin när utgifterna hopar sig.

“Mitt tips är att sparare ska bli mycket bättre på att sätta upp olika sparanden för olika syften och att sätta ett mentalt hänglås på det sparande som är tänkt att användas minst fem år bort”, säger han.

Inför nästa sommar uppmanar han särskilt unga att planera redan nu.

“Kratta manegen för ditt framtida jag genom att sätta av ett mindre månatligt sparande med pengar öronmärkta för sommaren 2026. Dessa pengar ska sparas i en riskfri sparform, helst ett sparkonto som är lite krångligt att nalla av”, säger Laninge.

Långsiktighet kräver planering

Trots att mönstret återkommer år efter år menar Laninge att det går att bryta.

“Den som förbereder sig och särskiljer sitt semesterkonto från börsportföljen och fonder slipper framtida ekonomiska baksmällor”, säger han.

Läs mer:
Är du 50+? Så här sparar du bäst till din pension, enligt experten. E55

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFonderIntervjusemesterSverigeUnga vuxna
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS