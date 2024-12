Fonder som ger dig utdelning? Ja det finns!

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Viktigt med totalavkastningen

Aktiespararna har även själva satt samman ett par utdelningsfonder som drivs tillsammans med fondförvaltarna Cicero.

Aktiespararna Direktavkastning B är en passiv fond som följer index för de 21 storbolag med högst direktavkastning noterade på Stockholmsbörsen.

Aktiespararna Global Direktavkastning B, följer samma princip men är en aktivt förvaltad fond som placerar globalt i de 100 bolag med högst total avkastning (utdelning + aktieåterköp).

Viktigt är ju dock att inte enbart stirra sig blind på utdelningen. Det primära i sitt sparande är ju som alltid den totala avkastningen. Att få några kronor i utdelning tröstar ju föga om placeringen i övrigt gått ned.

Även ETF:er kan ge utdelning

Aktiespararna listar därför de utdelningsfonder som gått starkast senaste tolv månaderna. Här toppar som på många andra listor USA.

SEB USA Indexnära är upp 40 procent senaste året, följt av Handelsbanken USA Index B1 upp 39 procent och trea på listan är JPM US Value A (dist) plus 35 procent.

Aktiespararna påminner också om att ett alternativ till fonder kan vara ETF:er där det också finns utdelningsmöjligheter.

En sådan är Xact Norden Högutdelande som tillsammans med Aktiespararnas utdelningsfond tillhör den fondplacering som ger högst direktavkastning på omkring 5 procent.

