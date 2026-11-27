Men en bra utdelningsportfölj byggs inte genom att bara jaga de högsta procentsatserna. En skyhög direktavkastning kan vara en varningssignal. Har aktiekursen rasat på grund av problem i verksamheten kan utdelningen snabbt visa sig vara ohållbar.

Bygg portföljen kring stabila kassaflöden

Grunden är välskötta bolag med stabila kassaflöden, sunda finanser och förutsättningar att växa. Gärna bolag som kan höja utdelningen över tid. Sprid också riskerna mellan olika branscher så att problem i en sektor inte slår ut hela portföljen.

Tålamod är en annan nyckel. Återinvesterade utdelningar ger fler aktier som i sin tur kan generera nya utdelningar. Med tiden kan ränta på ränta-effekten göra stor skillnad.

Inför 2027 finns det anledning att vara selektiv. Bankernas utdelningar väntas minska och prognoser pekar på lägre samlade utdelningar från OMXS30-bolagen. Utdelningar är aldrig garanterade och bolagens förutsättningar förändras.

I det här numret av Börsbarometern har vi samlat våra bästa artiklar på temat. Här hittar du strategier för en stabil utdelningsportfölj, tio högavkastare inför 2027 och experternas aktiefavoriter. Vi tittar också närmare på utdelningsjägare som byter strategi och bolag som går mot strömmen.

Förhoppningen är att du ska hitta både inspiration och nya uppslag till ditt sparande. För en riktigt bra utdelningsportfölj ska kunna leverera år efter år.

Trevlig läsning.

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