Volvo och Polestar skiljer sig

Skrällen: H&M:s vd avgår

Helena Helmersson avgår som vd för H&M. Det meddelade modejätten via ett pressmeddelande under onsdagen, i anslutning till att de skulle släppa sin rapport. Nyheten om att H&M:s (börskurs) vd Helena Helmersson, 51, kliver av vd-posten slog ned som en bomb under onsdagmorgonen. ”Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till Helena för hennes …