Vänstern vill stoppa Axfoods köp av City Gross

Under tisdagen meddelade Axfood (Börskurs Axfood), som äger Hemköp och Willys, att man avser köpa City Gross för 2 miljarder kronor – en nyhet som fick det att rycka i förbudsnerven på vänsterledaren:

”Ytterligare ägarkoncentration i livsmedelsbranschen riskerar att höja matpriserna”, skriver hon i ett inlägg på X.

Nooshi ber Konkurrensverket kliva in

Nooshi Dadgostar kan inte stoppa köpet på egen hand, hur gärna hon än skulle vilja. Därför uppmanar hon myndigheterna att kliva – och om de inte kan agera så vill hon se en ändring i lagstiftningen som möjliggör det. Även detta meddelades genom X.

Axfood meddelar att man notifierat såväl EU-kommissionen som Konkurrensverket om det föreslagna köpet av konkurrenten City Gross, som man sedan tidigare äger 9,9 procent av.

Höga matpriser legitimt skäl för oro

Samtidigt som det kan verka konstigt att politiker vill lägga sig privata bolags affärer så är risken för ökade matpriser inget de flesta har råd att vifta bort.

Om det är något vi konsumenter haft anledning att oro oss över under de senaste åren så är det just skenande matpriser, vilket Dagens PS rapporterat om flera gånger bara under det senaste halvåret.

ANNONS

Läs mer: Vänsterpartiet vill stoppa Axfoods köp. Dagens Industri

Läs även: Vänsterpartiet vill höja skatten på arv och aktier. Dagens PS