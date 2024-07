Tjurmarknad: Kommunikationsaktier stiger med techjättarna

Det pratas tjurmarknad och tech-aktier oavbrutet just nu, och med all rätt. Fantastiska sjuan, The magnificent seven – Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon och Tesla går oerhört starkt framåt.

Enligt Axios har de stått för ungefär 75 procent av uppgången på Standard & Poor:s 500-lista (Avanza har skrivit mer om den här)

Men samma källa konstaterar också att andra aktier går bra.

Även utan tech-bolagen skulle S&P närma sig all time high. Det betyder att vi kan titta bredare för att hitta aktier som kommer att gynnas av en fortsatt tjurmarknad.

AI bakom tjurmarknaden?

I April citerade Fortune James Demmert, som är grundare och investeringsansvarig på Main Street Research. Hans förutsägelse är att AI-utvecklingen kommer att innebära att vi har en tjurmarknad under lång tid.

Orsaken är att de förbättringar och besparingar AI kommer att hjälpa företag i alla branscher kommer att öka deras intäkter och därmed leda till högre värderingar.

Det kan med andra ord vara värt att titta på företag som omfamnar AI, men där detta inte lett till högre värderingar ännu.

Emily Bowersock Hill, som är vd på Bowersock Capital Partners, nämner särskilt hälsovård- och industrisektorerna.