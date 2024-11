Tio bolagen som tjänar mest i hela världen

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Fyra techjättar i rad

7. Meta Platforms Inc. (META): Tidigare känt som Facebook, dominerar sociala medier och digital kommunikation med plattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp.

6. Microsoft Corp. (MSFT): En ledande aktör inom programvaruutveckling och teknologisk innovation, känd för produkter som Windows och Office.

5. Apple Inc. (AAPL): Känd för sina innovativa produkter som iPhone och MacBook, med en stark global närvaro inom konsumentelektronik.

4. Alphabet Inc. (GOOGL): Googles moderbolag, dominerar inom sökmotorer och digital reklam, med tjänster som Google Search och YouTube. Bland techjättarna är man inte störst, men man leder på listan över bolagen som tjänar mest.

Blandade nationaliteter bland bolagen som tjänar mest

3. Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (IDCBY): Världens största bank sett till tillgångar, spelar en central roll i Kinas ekonomiska tillväxt. Vinsten ligger på knappt 100 miljarder dollar.

2. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A): Ett konglomerat lett av Warren Buffett, med investeringar inom en mängd olika sektorer. Bolagets nettovinst är nästan 107 miljarder dollar.

1. Saudi Arabian Oil Co. (Aramco): Ettan bland bolagen som tjänar mest, tack vare Saudiarabiens enorma oljereserver och effektiv produktion. Bolaget tjänar, till exempel, sju gånger mer än börsfavoriten Nvidia. Aramco tjänar nästan 110 miljarder dollar.

