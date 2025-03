Telenors vd: För många aktörer – dags att slå ihop

Priset på koppar slår rekord – hetare än guld

Priset på koppar är rekordhögt i New York som en effekt av Trumps hårdföra tullpolitik. Samtidigt hukar koppar under en utbudskris. På onsdagen slog kopparpriset rekord i New York: 5,374 dollar per pund, eller 11 840 dollar per ton koppar. Det rapporterar Business Insider och konstaterar att även guldpriset fortsätter röra sig över 3 000 …