Svårslaget! Över 400 miljoner upp i rök på sallad

Så här ligger det till:

Ljusgårda är ett bolag som bland annat backas upp av H&M-kändisen Karl-Johan Persson och har fram till nu haft fokus på att öka den svenska egenförsörjningen av sallad.

Bolagets affärsidé har varit en vertikalodlad sallad.

Men det har gått rejält åt pipsvängen och nu är mer än 400 miljoner kronor borta, berättar Breakit och rapporterar att Ljusgårda föga oväntat därför lägger om kursen helt.

Spolar salladen och säger upp 20

Salladssatsningen skrotas, det sorgliga är att runt 20 medarbetare tvingas lämna skutan.

Där pågår förhandlingar med facket, uppger vd:n och medgrundare Andreas Wilhelmsson för Breakit.

Han säger till sajten att det främst är personal som jobbat med förpackningen och försäljningen av salladen som nu får gå.

Ljusgårda har, framgår det, blivit experter på växterna kring sallad, detta tänker man nu slå mynt av genom att öka näringsinnehållet i dessa.

Nu ska bolaget, enligt vd:n, satsa på ”en portfolio av olika växter” och detta ska ge ”ett mycket bättre kassaflöde”, hoppas han.

Enligt Breakit omsatte företaget 17,6 miljoner kronor 2024. Förlusten uppgick till hela 109 miljoner kronor.

