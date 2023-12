Storbankens helomvändning – "mjuklandning"

Visar motståndskraft

Hans tidigare negativa prognos har därmed gjort en helomvändning – sedan det har visat sig att både konsumenter och företag har visat “betydande motståndskraft” mot högre räntor.

Samtidigt som Fed ser ut att börja sänka räntorna under 2024 och ser en mjuklandning framför sig så följer alltså Bank of America i samma fotspår som centralbanken. Bank of America tror att USA:s BNP kommer öka med 1,2 procent under nästa år, samtidigt som både inflationen och arbetslösheten går ner.

Det hänger dock mycket på konsumenterna, hävdar Gapen, eftersom det är de som lyfter upp den amerikanska ekonomin på sina axlar där deras köpkraft står för 70 procent av BNP:n i landet, enligt Fortune.

Många har mer pengar

Trots att många amerikanare har fått det tufft ekonomiskt så är det också många som har det betydligt bättre ställt – tack vare den starka bostadsmarknaden och börsen – där den sistnämnda har stigit med 23 procent hittills i år.

