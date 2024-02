Stellantis-vd drar in rekordsumma i ersättning

36,49 miljoner euro. I runda slängar 400 miljoner kronor.

Rejäl löneökning

Det är summan som Stellantis-vd:n Carlos Tavares fick som ersättning för 2023, en rejäl löneökning på 56 procent, jämfört med året innan då han fick drygt 23 miljoner euro insatt på kontot.

Förra årets lön inkluderar en rad milstolpar som Tavares måste ta sig an som bilindustrin står inför, till exempel global mobilitet, teknologi och elektrifiering av fordon.

Det generösa paketet inkluderar även mer långsiktiga prestationsmål, som kanske inte kommer uppnås och därmed inte ge full utdelning.

Går bra för Stellantis

Det har rullat på bra för Stellantis, jämfört med många konkurrenter, och som ett resultat kan bolaget ge vd:n den saftiga lönen.

Aktien har stigit kraftigt, med hela 70 procent, under de senaste nio månaderna, och låg under fredagen på 24,56 euro. Därmed har Stellantis, som äger märken som Chrysler, Jeep och Fiat, lett aktiekursen inom fordonsindustrin under förra året och sopat banan med många konkurrenter.

Bolaget kapade sin globala arbetsstyrka under fjolåret med drygt fem procent, och den ligger nu på runt 258 000. Samtidigt har genomsnittslönen för de anställda gått upp med drygt nio procent på ett år, och ligger nu på drygt 70 000 euro, berättar Automotive News Europe.

Det är dock en väldigt lång väg kvar till nivån på vd-lönen.

