Six Flags i kris – man kastades ur berg- och dalbana

”Preliminära uppgifter, inhämtade genom intervjuer med vittnen och anställda, tyder på att Kariem slungades ut från åkattraktionen och träffade andra besökare innan han föll in under den”, skriver Cobb County Police Department i ett uttalande enligt BBC.

Berg- och dalbanan Goliath stängdes ned efter olyckan, tillsammans med en rad andra berg- och dalbanor i landet.

Överlevde nyligen bilbrand

Hassan Jihad Ibn Kariem var en otursförföljd man – bara veckor innan sin död hade han överlevt en bilbrand där även hans dotter var med, berättar TMZ. Han hade också tidigare överlevt cancer och en svår omgång covid-19. TMZ skriver också att den avlidne var en mycket populär lärare, och dessutom medlem i ”Rollercoaster enthusiasts club”.

Six Flags som är Nordamerikas största nöjesparksoperatör har tillfälligt stängt nio åkattraktioner i USA och Kanada som en försiktighetsåtgärd. Bolagets aktie tappade 14 procent på börsen på tisdagen. Kursen föll till omkring 10 dollar, den lägsta nivån sedan 2009.

Detta även inräknat pandemi-perioden som höll på att knäcka branschen.