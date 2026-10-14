Mannen som dog efter att ha flugit ur en berg- och dalbana kan bli det som knäcker nöjesparksbolaget Six Flags, som nu rasar på börsen och pressas av aktivistinvesterare.
Six Flags i kris – man kastades ur berg- och dalbana
Den 42-årige tvåbarnspappan Hassan Jihad Ibn Kariem omkom på måndagen efter en olycka på nöjesparken Six Flags Over Georgia. Han dog efter att ha flugit ur berg- och dalbanan Goliath på nöjesparken.
”Preliminära uppgifter, inhämtade genom intervjuer med vittnen och anställda, tyder på att Kariem slungades ut från åkattraktionen och träffade andra besökare innan han föll in under den”, skriver Cobb County Police Department i ett uttalande enligt BBC.
Berg- och dalbanan Goliath stängdes ned efter olyckan, tillsammans med en rad andra berg- och dalbanor i landet.
Överlevde nyligen bilbrand
Hassan Jihad Ibn Kariem var en otursförföljd man – bara veckor innan sin död hade han överlevt en bilbrand där även hans dotter var med, berättar TMZ. Han hade också tidigare överlevt cancer och en svår omgång covid-19. TMZ skriver också att den avlidne var en mycket populär lärare, och dessutom medlem i ”Rollercoaster enthusiasts club”.
Six Flags som är Nordamerikas största nöjesparksoperatör har tillfälligt stängt nio åkattraktioner i USA och Kanada som en försiktighetsåtgärd. Bolagets aktie tappade 14 procent på börsen på tisdagen. Kursen föll till omkring 10 dollar, den lägsta nivån sedan 2009.
Detta även inräknat pandemi-perioden som höll på att knäcka branschen.
Sammanslagning har fungerat dåligt
De ekonomiska problemen fanns där redan före olyckan.
Samgåendet med Cedar Fair värderades till omkring 8 miljarder dollar och skulle skapa en starkare nöjesparkskoncern med större skalfördelar. I stället har integrationen sammanfallit med svagare besökssiffror och en pressad aktiekurs.
Sedan samgåendet slutfördes har mer än 80 procent av aktievärdet gått förlorat, enligt CNN.
Under andra kvartalet 2026 uppgick omsättningen till 865 miljoner dollar, en minskning med 7 procent jämfört med samma period året före. Antalet besök sjönk också med 7 procent till 13,1 miljoner.
Six Flags har även tidigare mött rättsliga problem kopplade till säkerheten i sina attraktioner. CNN har rapporterat om allvarliga skador och dödsfall med koppling till berg- och dalbanan X2 i Kalifornien. Attraktionen stängdes permanent i september, och bolaget möter rättsliga krav kopplade till åkturen.
NFL-stjärna har byggt upp ägande
I sin årsredovisning har Six Flags självt varnat för att försäkringsskyddet kanske inte räcker för alla tänkbara skadeståndskrav och att framtida försäkringar inte nödvändigtvis går att få till kommersiellt rimliga priser.
Bolaget väntas rapportera nästa kvartalsresultat i början av november. Då får investerarna en ny indikation på om sommarsäsongen har räckt för att vända utvecklingen.
Jana Partners, som tillsammans med NFL-stjärnan Travis Kelce byggt upp ett ägande i Six Flags, har enligt CNN och Wall Street Journal krävt att bolaget anlitar en investmentbank för att undersöka en försäljning.
Kelce, som även är känd som Taylor Swifts partner, har tidigare beskrivit sig som ett livslångt Six Flags-fan. Investeringen har därmed blivit en ovanlig kombination av kändisprofil och aktivistisk ägarpress.
Att olyckor blir problematiskt för nöjesfältens ekonomi har vi varit med om även i Sverige. Efter Jetline-olyckan 2023 höll Gröna Lund stängt i sju dagar, vilket kostade dem 26 miljoner enligt Expressens rapportering från 2023.
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