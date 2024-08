Rött på Stockholmsbörsen efter ras i Asien

Även på de tunga europeiska börserna lyser det rött.

Fastighetsbolaget SBB och Investor hör till de största förlorarna på OMXS30-listan. Aktierna sjunker omkring 4 respektive 5 procent.

Industribolag som ABB, Atlas Copco, Alfa Laval och Nibe tappar stort, runt 2,5–3,5 procent.

New York-börsen föll brett under gårdagen och under natten var det djupa dalar på de ledande börserna i Asien. I Tokyo dök Nikkei-index 5,8 procent och det bredare Topix sjönk 6,1 procent, det största tappet sedan 2016, enligt Bloomberg.

Oron bottnar bland annat i att yenen stärkts efter att den japanska centralbanken tidigare i veckan höjt landets låga ränta. Investerare befarar nu en ytterligare uppstramning med fler höjningar framöver.

USA bidrar starkt till det globalt dåliga börshumöret med frågetecken kring ekonomin.

Ny amerikansk data visar på stigande arbetslöshet, färre nya jobb och en oväntad inbromsning i tillverkningsindustrin. Just läget på arbetsmarknaden är en konjunkturmätare som är viktig för USA:s centralbank Federal Reserves bedömningar kring räntan.

Fed lutar visserligen nu klart åt en första räntesänkning i september. Men det finns en tilltagande oro bland investerare att Fed väntat för länge med att lyfta foten från bromsen. Prissättningen på räntemarknaden ser en mer aggressiv räntebana framför sig, där en av tre troliga sänkningar innan årsskiftet kommer att vara en dubbelsänkning på 0,50 procentenheter.