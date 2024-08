"Sträng vinter" – slutet här för den stora råvaruboomen?

Kolumnisten Javier Blas skriver om hur järnmalm varit den råvara som ökat mest i pris sedan slutet av 1990-talet då Kinas snabba industrialisering skapade stark efterfråga på malmen.

Hela råvarusektorn har gått väldigt starkt sedan dess, men det är järnmalmen som presterat allra bäst med en tiodubbling av priset.

Men enligt Javier Blas är den långa boomen nu över, av samma anledning som den startade – Kinas industralisering som nu avtar. Kolumnisten skriver att det nu är tydligt att törsten efter stål i Kina har nått sin topp någon gång mellan 2020 och i år, och det är osannolikt att den någonsin kommer tillbaka.

“Längre, kallare och svårare att uthärda”

Hu Wangming, ordförande för China Baowu Steel Group Corp., världens största ståltillverkare, förutspådde i förra veckan en “sträng vinter” för sektorn. 54 procent av världens stål tillverkas i landet, och han tror nu att nedgången blir “längre, kallare och svårare att uthärda” än han tidigare trott.

Efterfrågan på stål har inte kollapsat, utan snarare stabiliserat sig på en hög platå. Men bristen på tillväxt agerar prispress på både stål och råvaror – det finns just nu ett överskott på järnmalm, som förväntas fortsätta i många år framöver.

LKAB kan bli förlorare

Priserna på järnmalm är nu under 100 dollar per ton, och priset är ned 55 procent sedan toppen av råvaruboomen på 220 dollar per ton som sattes 2021.

ANNONS

Om ovanstående har rätt så kan en av de stora förlorarna bli svenska LKAB som utvinner 80 procent av all järnmalm i Europa – och därmed de svenska skattebetalarna som äger företaget. LKAB har fortfarande stora marginaler, men de enorma vinsterna och utdelningarna till statskassan kan bli betydligt lägre.

Läs även: Nya prisrekord för guld – och kan bli ännu mer: “Osäkerhet gynnar” (Dagens PS)

Läs även: Ersätta Kinas koppar “omöjligt” enligt experter (Dagens PS)

Läs även: LKAB studsar tillbaka men stora lager återstår (Dagens PS)