LKAB studsar tillbaka men stora lager återstår

Det statligt ägda gruvbolaget LKAB levererar ett resultat för det andra kvartalet som är är mer på normala nivåer, jämfört med det första kvartalet i år som var det sämsta på åratal efter ett stopp på Malmbanan mellan Narvik och Kiruna.

För det andra kvartalet landade omsättningen på 9,8 miljarder kronor och rörelseresultatet på 2,7 miljarder, något bättre än samma period förra året.

”Resultatmässigt är det här vi ska ligga med de villkor som vi har just nu. Det är ett omställningskvartal där vi jobbar intensivt med att våra anläggningar under nästa år levererar som det är tänkt att de ska leverera”, säger LKAB:s vd Jan Moström till Dagens industri.

När tågen stod stilla i vinter så byggde LKAB upp ett stort lager av järnmalmspellets. Under det andra kvartalet lyckades bolaget minska lagret med 1,1 miljoner ton. Ett stort lager återstår dock, och LKAB har sänkt produktionen med motsvarande 1 miljoner ton om året för att kunna minska lagret. Det görs genom att delar av gruvan i Kiruna läggs i malpåse samt att underhåll och reparationsarbeten tidigareläggs.

Priserna på järnmalm har också sjunkit under sommaren, från att ha legat kring 150 dollar per ton i flera år är nu priset runt 100 dollar per ton.

”Från min horisont är 100 dollar en hyggligt god nivå. Vi får avvakta och se hur det ser ut under halvåret. Med de här prisnivåerna känner jag mig ganska trygg”, säger Jan Moström.

