Nya prisrekord för guld – och kan bli ännu mer: "Osäkerhet gynnar"

Spotpriset på guld når nya rekordnivåer på måndagen, med amerikanska terminskontrakt som kostar 2540,8 dollar per uns, en fortsättning på uppgången i förra veckan.

“2024 är året då guldet ska nå flera nya höjder flera gånger om. Guld frodas i osäkerhet och osäkerheten är på topp”, säger Sabrin Chowdhury, chef för råvaruanalys på BMI till CNBC.

Osäkerheten hon refererar till är att 2024 är ett år med många viktiga val i för världsekonomin centrala länder, Rysslands invasion av Ukraina (och Ukrainas nya mot-invasion av Ryssland) och krigsrisk i Mellanöstern – bland annat.

Räntesänkningar kan driva upp priset

Hon tror också att kommande räntesäkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att driva upp guldpriset ännu mer.

“När väl Fed börjar sänka räntorna, troligen nästa månad, kan guld nå 2 700 dollar per uns”, säger Sabrin Chowdhury, chef för råvaruanalys på BMI.

Citi: 3000 dollar per uns nästa år

Andra analytiker har en liknande uppfattning. Citi förutspår en uppgång för guldet på tre till sex månaders sikt, med ett riktpris på 2550 dollar per uns under det fjärde kvartalet i år och 3000 dollar per uns i mitten av 2025.

