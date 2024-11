Råvaror

Guldpriset faller brant – tappat höstens uppgång

Den senaste veckan har satt stor press på guldpriset. I dag får vi se om guldprisets fall slutar vid 2600 dollar per uns eller om det faller djupare. Guldpriset har sjunkit ordentligt medan silverpriserna har varit relativt stabila under tisdagens amerikanska handel. Men båda marknaderna nådde sina lägsta nivåer på sju veckor, under press från …