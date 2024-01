Börs & Finans

Nyhetsveckan: Bankvinster, Teslakris och Nato-ja från Turkiet

Hetast under nyhetsveckan? Där tar nog de svenska storbankernas miljardvinster en av topplaceringarna, men Teslas kris har lockat flest läsare under veckan som gått. Det har forsat rapporter under nyhetsveckan, och allra mest känslor har nog de svenska storbankernas miljardvinster väckt hos Dagens PS läsare. (Här kan du delta i vår undersökning om bankernas storvinster). …