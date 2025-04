Ny rapport: "Större skillnader i Sverige än på 100 år"

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

AI är inte längre en framtidsvision; tekniken påverkar redan idag företag och yrkesroller i grunden. För att hjälpa yrkesverksamma att effektivt integrera AI i sitt arbete arrangeras den 25 april "AI Unlocked" på biografen Rigoletto i Stockholm. Bakom initiativet står Oskar Sardi, serieentreprenör inom digitala medier, och Per Clingweld, AI-expert och rådgivare för ledningsgrupper. De …

”Storstäderna inte dragloket längre”

”Storstäderna är inte lika entydigt Sveriges ekonomiska draglok längre. Sedan 2015 har de tre storstadsregionernas andel av Sveriges BNP legat still. Däremot har Norrbotten gått från en mittenplats till en andraplats i termer av regionalt BNP, så kallad bruttoregionprodukt, per capita, under de senaste två decennierna”, konstaterar Kerstin Enflo.

I rapporten hävdar forskarna att traditionell regionalpolitik – stöd för att utjämna regionala skillnader – har en försumbar effekt på den ekonomiska utvecklingen. Snarare är det globala fenomen som ger regionalt genomslag.

”Den positiva ekonomiska utvecklingen i delar av landet som tidigare präglades av utflyttning och svårigheter att hänga med ekonomiskt beror på ökad europeisk och global efterfrågan på naturresurser och svenska produkter, inte på traditionell regionalpolitik”, påpekar Martin Henning.

Vill se annan skattepolitik i Sverige

Forskarna menar att utvecklingen, där regionalt bundna resurser växer i betydelse, ökar behovet av en annan typ av skattepolitik.

”I takt med att ”gröna industrisatsningar” växer i betydelse finns det goda skäl att diskutera om den befintliga svenska skattemodellen och skatteutjämningssystemet kan förändras för att bättre avspegla de regionala resursernas bidrag till Sveriges ekonomi”, avslutar Hans Westlund.

Regeringen sågas för ny Malmbanan-plan. Dagens PS

ANNONS

Luleå Hamn avbryter upphandling – inga godkända anbud. Realtid