Moneyball hjälper JPMorgan med förvaltning

Investmentbanken JPMorgan meddelar att man senare i år ska utöka sin användning av det generativa AI-verktyget Moneyball. Det ska hindra portföljförvaltare från att ta dåliga och partiska beslut, som att sälja heta aktier för tidigt, rapporterar Financial Times.

Moneyball ska motverka partiskhet hos förvaltare

Verktyget är framtaget för att visa förvaltarna “hur dem och marknaden har betett sig under liknande förutsättningar och hjälpa dem att se förbi sin partiskhet”, säger Kristian West, head of investment platform vid JPMorgan Asset Management, till Financial Times.

Moneyball är en prototyp som fortfarande utvecklas och det är en del av JPMorgans portföljförvaltningsplattform Spectrum. Plattformen bygger sina modeller på data som samlats in under 40 år.

Växande roll för AI i finanssektorn

Satsningen är helt i linje med en större trend i finanssektorn där användningen av AI tas vidare från mer rutinmässiga arbetsuppgifter, inom exempelvis compliance eller marknadsföring, till att användas som stöd i beslutsfattande.

Till exempel har Voya Investment Management, en annan aktör inom kapitalförvaltning, använt en virtuell analytiker för att flagga möjliga risker i aktier. Informationen hjälper de mänskliga utredarna, rapporterar Financial Times. Voyas analysverktyg har hittills uppvisat ett bra resultat, och företaget menar att flaggningarna har stor betydelse när man värderar aktier.

