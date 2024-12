Miljardärerna som ger bort mest – generösaste amerikanarna

När det gäller att skänka pengar till välgörenhet nämns ofta rika entreprenörer som Bill Gates och Warren Buffett i sammanhanget.

Amerikanska miljardärer ger bort sina pengar

När tidningen The Chronicle of Philanthropy listar de största donationerna till välgörenhet under 2024 finns även några andra amerikanska miljardärer med på listan.

De största donationerna från individer eller deras stiftelser uppgick till nästan sex miljarder dollar under året, varav hälften kom från tre bidrag på en miljard dollar eller mer vardera, enligt Fortune.

Högst på listan hamnar Netflix-grundaren Reed Hastings – som är den generösaste amerikanen.