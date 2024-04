Strateg hävdar: USA i recession – kan knäckas av skulder

Nya makrosiffror tyder på att USA:s ekonomi redan är i en recession och de enorma skulderna gör att hela ekonomin står på skakig mark, enligt vd:n och chefsstrategen Danielle DiMartino Booth på QI Research.

Hon har en bakgrund inom den amerikanska centralbanken Federal Reserve, men har efter sin tid på banken gjort sig känd som en motståndare till hela centralbankssystemet och skrivit boken “Fed Up: An Insider’s Take on Why the Federal Reserve is Bad for America”.

Uppsägningar i samband med kvartalsrapporter

Business Insider skriver att DiMartino Booth har sagt att USA:s ekonomi är i recession i månader, och de senaste dagarnas makrosiffror där antalet nya arbeten reviderats ned har gett henne vatten på sin kvarn.

“Dessa revisioner, de fortsätter att pressa oss tillbaka längre och längre från där vi trodde att vi var”, säger strategen till Fox Business.

“Det verkar som att varje gång företag rapporterar sina intäkter, gör de det med en kicker som säger ‘hej, vi kommer att säga upp 2 000 personer eller 1 500 personer eller vad det nu är.'”

USA:s skulder lika Kinas?

Andra ekonomer förutspår också en vikande arbetsmarknad, skriver Business Insider. David Rosenberg, grundare och ordförande på Rosenberg Research & Associates Inc, flaggar för en så kallad “hård landning” mot slutet av året och en arbetslöshet i USA som sticker upp mot 5 procent.

Danielle DiMartino Booth varnar för att en smäll mot den amerikanska ekonomin riskerar att bli kraftig, med tanke på USA:s redan nu växande skuldberg. Statens stora skulder får USA:s ekonomi att bli skrämmande lik Kinas, tycker hon.

“Det är inte annorlunda på något sätt. Just nu suger den offentliga sektorn livet ur den privata sektorn”, säger hon och refererar till både USA och Kina.

“Vi måste spendera mindre som land för att låta den privata sektorn verkligen komma ut och driva ekonomin”, säger hon om USA.

