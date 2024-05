Den stora bebiskrisen – katastrof kan vänta den rika världen

I Frankrike pratar president Emmanuel Macron om “demografisk återupprustning”. I Kina har man svängt från att kineser bara får ha ett barn till att det är tre som gäller för en äkta patriot. I USA vill Donald Trump ge “babybonusar för en ny babyboom” om han blir president.

Dyr politik med liten effekt

I Japan har regeringen i decennier tagit till olika incitament och idéer för att få folk att ha mer sex – det är ju så barnen kommer till.

Problemet är att inget politikerna försökt med har fungerat i någon större utsträckning. Frankrike har exempelvis rekordlåga födelsetal trots att de satsat mycket pengar på att uppmuntra fler att skaffa barn.

Dessutom är sådan politik svindyr och effekten är liten. Polens program Child 500+ som skulle uppmuntra fler födslar under åren 2016-2019 beräknas visserligen ha lett till något fler barn, men inte särskilt många och till en kostnad av 1 miljon euro per barn. I Frankrike beräknas kostnaden per barn bli dubbelt så hög, enligt the Economist.