Svenska lastbilar toppar - bäst i modern tid

IT-haveriet: Deltas rykte på spel – myndigheter utreder

Delta har fortfarande inte lyckats få ordning på sina flyg. Nu synas de av myndigheter i USA. Förra veckans IT-haveri som ledde till att mängder av flygbolag världen över fick ställa in flyg är inte över ännu. Det fortsätter att plåga en av världens flyg-jättar; Delta Airlines. Under måndagen ställdes 1 250 flygningar in, och …