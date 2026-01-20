Europas fiskeflottor krymper – ett oväntat hot mot säkerheten

Det rör sig misstänkta fartyg i europeiska vatten.

Smugglare, underrättelseinhämtning och sabotage mot undervattensinfrastruktur har blivit en del av vardagen i Europas havsområden.

Samtidigt krymper en av de mest effektiva men underskattade försvarslinjerna: fiskeflottorna.

I flera kustländer har fiskare i decennier spelat en avgörande roll för nationell säkerhet genom att rapportera avvikelser till myndigheterna.

Men när yrket tappar folk riskerar Europa att stå utan ett viktigt skyddsnät. Det skriver Politico.

Fiskare som säkerhetsresurs

Fiskare tillbringar stora delar av året till havs och känner sina farvatten bättre än nästan någon annan. De ser snabbt när något inte stämmer.

I praktiken fungerar de som ett informellt övervakningssystem som kompletterar marin och kustbevakning.

Ett uppmärksammat exempel kom från Irland 2022, när ryska flottövningar i landets ekonomiska zon stoppades efter att fiskare blockerade området genom kontinuerlig närvaro.

ANNONS

Patrick Murphy från Irish South and West Fish Producers Organisation beskrev situationen med orden: ”Det här är våra vatten”.

Liknande händelser har inträffat i andra delar av Europa.

Svenska fiskare var de som först slog larm när en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona 1981.

Händelsen visade hur avgörande civil närvaro kan vara för militär beredskap.

Läs mer: Finsk kursdubbling i sikte? – Dagens PS