Fiskare har länge fungerat som Europas informella ögon och öron till havs. När flottorna nu blir allt mindre växer en säkerhetslucka som få politiker talar om.
Europas fiskeflottor krymper – ett oväntat hot mot säkerheten
Det rör sig misstänkta fartyg i europeiska vatten.
Smugglare, underrättelseinhämtning och sabotage mot undervattensinfrastruktur har blivit en del av vardagen i Europas havsområden.
Samtidigt krymper en av de mest effektiva men underskattade försvarslinjerna: fiskeflottorna.
I flera kustländer har fiskare i decennier spelat en avgörande roll för nationell säkerhet genom att rapportera avvikelser till myndigheterna.
Men när yrket tappar folk riskerar Europa att stå utan ett viktigt skyddsnät. Det skriver Politico.
Fiskare som säkerhetsresurs
Fiskare tillbringar stora delar av året till havs och känner sina farvatten bättre än nästan någon annan. De ser snabbt när något inte stämmer.
I praktiken fungerar de som ett informellt övervakningssystem som kompletterar marin och kustbevakning.
Ett uppmärksammat exempel kom från Irland 2022, när ryska flottövningar i landets ekonomiska zon stoppades efter att fiskare blockerade området genom kontinuerlig närvaro.
Patrick Murphy från Irish South and West Fish Producers Organisation beskrev situationen med orden: ”Det här är våra vatten”.
Liknande händelser har inträffat i andra delar av Europa.
Svenska fiskare var de som först slog larm när en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona 1981.
Händelsen visade hur avgörande civil närvaro kan vara för militär beredskap.
Krympande flottor och större risker
Trots denna strategiska betydelse minskar fiskeflottorna snabbt.
I Irland har antalet fiskefartyg fallit från omkring 400 till drygt 100 på två decennier.
Orsakerna är välkända: hårdare regleringar, kvoter, internationell konkurrens och svag lönsamhet.
Problemet är att nedgången sker samtidigt som hotbilden till havs ökar.
Undervattenskablar, energiinfrastruktur och handelsleder har blivit allt mer utsatta.
Samtidigt saknar många europeiska länder resurser att övervaka sina enorma havsområden fullt ut med militära medel.
Ett gratis försvar som håller på att försvinna
Fiskarnas roll är inte bara reaktiv. Närvaron i sig fungerar avskräckande.
Patrick Murphy sammanfattade det tydligt: ”Det är en avskräckning”.
Okända aktörer vet att de riskerar att bli observerade och rapporterade. Ur ett säkerhetsperspektiv är detta ett försvar som i praktiken är kostnadsfritt för staten.
Men när fiskare lämnar yrket försvinner också denna kapacitet.
Om Europa menar allvar med att skydda sina vatten, sin infrastruktur och sin suveränitet räcker det inte med fler patrullfartyg.
Även de civila aktörer som redan finns till havs måste värnas.
Annars riskerar kontinenten att förlora några av sina mest erfarna, och billigaste, väktare.
