Changxing var en ö med sömniga fiskebyar – ända tills kinesiska myndigheter bestämde sig för att göra det till ett industricentrum. Nu är det en viktig del av världsekonomin.
Den lilla ön avslöjar hemligheten bakom Kinas dominans
På bara drygt ett decennium har den lilla ön Changxing i nordöstra Kina vuxit fram som en symbol för landets industriella dominans.
Från att ha ägnat sig åt jordbruk och fiske har ön utvecklats till ett globalt centrum för produktion av industrikemikalier.
Det ger en tydlig bild av hur Kina har lyckats skaffa sig en ledande ställning i världsekonomin, skriver The Economist.
Tillverkar viktiga kemikalier
Changxing ligger i Bohaihavet utanför Dalian och utgör i dag bas för världens största anläggning för tillverkning av renad tereftalsyra (PTA), en nyckelkomponent i framställningen av polyester.
Bakom framgången står det privata företaget Hengli, som började bygga sin första fabrik på ön 2010 och sedan dess investerat omkring 25 miljarder yuan, motsvarande 3,5 miljarder dollar.
Utvecklingen har förvandlat både företaget och marknaden. För tio år sedan importerade Kina merparten av sitt PTA-behov.
I dag står landet för över 60 procent av den globala produktionen, medan tillverkare i Europa, Japan och Kanada har tvingats minska eller lägga ned sina anläggningar, enligt Globaldata.
Fått omfattande stöd
Changxings resa illustrerar hur den kinesiska modellen fungerar i praktiken.
Staten har genom särskilda utvecklingszoner erbjudit omfattande stöd – från subventioner och skattelättnader till statliga krediter och snabbspår i tillståndsprocesser.
Samtidigt har lokala myndigheter byggt ut hamnar, infrastruktur och forskningscentra för att locka privata investeringar.
Erbjuder mycket mer hjälp
I Changxings fall har samarbetet mellan Hengli och forskare vid Dalian Institute of Chemical Physics spelat en viktig roll för att effektivisera produktionen.
Kinas aggressiva industripolitik kostar, men den har gett resultat.
Enligt internationella bedömningar uppgår de offentliga utgifterna för industristöd till över fyra procent av BNP – långt mer än i väst.
Kina har en helt annan modell
Kombinationen av statliga satsningar och företagens jakt på marginaler har gjort Kina till den dominerande aktören i flera delar av den globala kemisektorn, inte bara inom PTA.
Även om tillväxten nu mattas av och skuldsättningen ökar fortsätter expansionen. Nya planer pekar på att Changxing ska specialisera sig ytterligare inom avancerade kemikalier.
För omvärlden fungerar ön som en påminnelse om att Kinas industriella överlägsenhet inte enbart handlar om volym, utan om en förmåga att snabbt integrera statliga mål, forskning och marknadskrafter till ett system som få andra länder kan matcha.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
