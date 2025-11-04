Den lilla ön avslöjar hemligheten bakom Kinas dominans

På bara drygt ett decennium har den lilla ön Changxing i nordöstra Kina vuxit fram som en symbol för landets industriella dominans.

Från att ha ägnat sig åt jordbruk och fiske har ön utvecklats till ett globalt centrum för produktion av industrikemikalier.

Det ger en tydlig bild av hur Kina har lyckats skaffa sig en ledande ställning i världsekonomin, skriver The Economist.

Tillverkar viktiga kemikalier

Changxing ligger i Bohaihavet utanför Dalian och utgör i dag bas för världens största anläggning för tillverkning av renad tereftalsyra (PTA), en nyckelkomponent i framställningen av polyester.

Bakom framgången står det privata företaget Hengli, som började bygga sin första fabrik på ön 2010 och sedan dess investerat omkring 25 miljarder yuan, motsvarande 3,5 miljarder dollar.

Utvecklingen har förvandlat både företaget och marknaden. För tio år sedan importerade Kina merparten av sitt PTA-behov.

I dag står landet för över 60 procent av den globala produktionen, medan tillverkare i Europa, Japan och Kanada har tvingats minska eller lägga ned sina anläggningar, enligt Globaldata.