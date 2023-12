Honeywell köper Carriers säkerhetsenhet för miljarder

Affären väntas slutföras innan slutet av tredje kvartalet, enligt ett pressmeddelande, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.

Enheten Global Access Solutions har cirka 1 200 anställda och är verksamt i 33 länder.

“Global Access Solutions är ett fantastiskt företag med engagerade, kundfokuserade team, och vi ser fram emot att se dess fortsatta tillväxt under Honeywells ägande. Transaktionen, tillsammans med de planerade avvecklingarna av våra verksamheter Industrial Fire, Residential and Commercial Fire och Commercial Refrigeration Desk, kommer att påskynda vår tillväxtstrategi och vårt fokus, positionera Carrier för att leverera högre tillväxt och överlägset aktieägarvärde och ytterligare stärka vår meritlista när det gäller att prestera under omvandlingen”, säger säger Carriers styrelseordförande och vd David Gitlin i en kommentar.

Carrier ska använda försäljningsvinsten på cirka 4 miljarder dollar till att betala av skuld.

Transaktionen väntas bli slutförd innan utgången av det tredje kvartalet 2024.