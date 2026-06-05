Kriget i Iran har fått flera länder runt om i världen att rannsaka sina egna strategier. Ett är Förenade Arabemiraten som nu satsar mer på vapentillverkning.
Gulflandet väljer bort vapenimport – startar egen tillverkning
Förenade Arabemiraten växer fram som Mellanösterns nya försvarsmakt på industrisidan.
Gulfstaterna har länge varit bland världens största importörer av vapen.
Men nu satsar de nu allt mer på att bygga upp egna försvarsindustrier och minska beroendet av västerländska leverantörer.
Läs mer: Dubai lockar fler ultrarika med miljardbostäder. Dagens PS
Kriget med Iran påverkar
Drivkraften har förstärkts ytterligare av det senaste kriget med Iran, som blottlagt sårbarheter i globala leveranskedjor och visat värdet av att kunna producera kritisk försvarsmateriel på hemmaplan.
Saudiarabien har som mål att hälften av landets försvarsbudget ska spenderas inom landet till år 2030, jämfört med omkring en fjärdedel i dag, skriver The Economist.
Statliga Saudi Arabian Military Industries har samtidigt fått i uppdrag att bli en av världens 25 största försvarskoncerner sett till omsättning.
Än så länge är verksamheten dock relativt begränsad och fokuserad på bland annat reservdelar till amerikanska stridsflygplan.
Läs mer: Influencers flyr Dubai – verkligheten hann ikapp flödet. Dagens PS
Vuxit snabbt
Den snabbaste utvecklingen sker i stället i Förenade Arabemiraten.
År 2019 slogs ett 25-tal försvarsbolag samman till EDGE Group, som sedan dess vuxit till en av regionens mest expansiva försvarskoncerner.
Bolaget har köpt flera utländska företag och etablerat samarbeten med europeiska och amerikanska försvarsjättar inom allt från fartygsbyggande till luftförsvar och drönarteknik.
Under 2025 omsatte EDGE över 5 miljarder dollar och tog emot nya beställningar värda omkring 8 miljarder dollar.
Orderstocken överstiger nu 20 miljarder dollar. Företaget räknar dessutom med fortsatt stark tillväxt de kommande åren.
Exportarar till andra länder
Strategin handlar inte om att tillverka all utrustning lokalt, utan om att säkra kontrollen över teknik och komponenter som bedöms vara strategiskt viktiga.
Ambitionen har också förskjutits från att enbart äga teknikrättigheter till att utveckla egen teknologi.
Satsningen har redan påverkat landets beroende av utländska vapensystem. Förenade Arabemiratens andel av den globala vapenimporten har minskat de senaste åren, samtidigt som exporten ökat kraftigt.
I dag säljs nära tre fjärdedelar av EDGE produktion till kunder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Läs mer: Heineken får inte tag på ny vd – pressen ökar. Realtid