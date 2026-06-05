Gulflandet väljer bort vapenimport – startar egen tillverkning

Men nu satsar de nu allt mer på att bygga upp egna försvarsindustrier och minska beroendet av västerländska leverantörer.

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Kriget med Iran påverkar

Drivkraften har förstärkts ytterligare av det senaste kriget med Iran, som blottlagt sårbarheter i globala leveranskedjor och visat värdet av att kunna producera kritisk försvarsmateriel på hemmaplan.

Saudiarabien har som mål att hälften av landets försvarsbudget ska spenderas inom landet till år 2030, jämfört med omkring en fjärdedel i dag, skriver The Economist.

Statliga Saudi Arabian Military Industries har samtidigt fått i uppdrag att bli en av världens 25 största försvarskoncerner sett till omsättning.

Än så länge är verksamheten dock relativt begränsad och fokuserad på bland annat reservdelar till amerikanska stridsflygplan.

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