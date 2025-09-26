Norges statliga förmögenhetsfond – norska oljefonden – lägger nu krut på en fond med inriktning på energiomställning, enligt Bloomberg.
Nu investerar Norges fondbjässe i mer förnybart
Det är Brookfield Asset Management som förvaltar den aktuella fonden som Norges statliga förmögenhetsfond, världens största, nu kliver in i.
På fredagen kom beskedet att den norska statliga oljefonden, som den är mer känd som, gör en investering på 1,5 miljarder dollar i omställningsfonden, Brookfield Asset Managements Global Transition Fund II som den heter och vars inriktning är affärsomvandling, ren energi och hållbara lösningar.
Eftersträvar klimatsmarta lösningar
Harald von Heyden, den statliga norska förmögenhetsfondens globala chef för energi och infrastruktur, förklarar att investeringen gör det möjligt för fonden att ”investera i projekt som utvecklar infrastruktur för förnybar energi samtidigt som den stöder den bredare övergången till koldioxidsnåla lösningar inom olika branscher”, berättar Bloomberg.
Detta är den andra indirekta investeringen som Norges Bank Investment Management (NBIM) gör, uppger nyhetsbyrån och berättar att Norges statliga fondjätte i augusti förra året öronmärkte 1,1 miljarder dollar till en fond som förvaltas av Copenhagen Infrastructure Partners.
Här har Norges fondgigant fokus nu
Under veckan har Norges statliga förmögenhetsfond även lett ett konsortium att köpa en 46-procentig andel i Tennet Holding BV:s tyska elnät.
En majoritet av fondens onoterade innehav inom förnybar energi uppges finnas i fysiska tillgångar med ett brett spektrum, från havsbaserade vindkraftsparker till solcellsanläggningar.
Harald von Heyden har tidigare denna månad deklarerat att den norska förmögenhetsfonden i statens regi allokerat 8 miljarder dollar av 38 miljarder dollar som vikts till infrastruktur för förnybar energi, enligt Bloomberg.
