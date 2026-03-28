De ansvarar för svenskarnas framtida pensioner, men när miljardinvesteringarna i batterijätten Northvolt gick snett valde toppcheferna på statens AP-fonder att fälla ner rullgardinen.
AP-fondernas vd:ar får skampris för tystnadskultur
Nu tilldelas vd:arna i AP-fonderna 1-4 antipriset ”Årets Rullgardin” efter anklagelser om lögner och olagliga sekretessbeslut.
Efter SVT:s granskning av de misslyckade investeringarna i Northvolt har kritiken mot AP-fondernas transparens vuxit till en storm. Under helgens Grävseminarium i Kristianstad stod det klart att föreningen Grävande Journalister utsett ledarna för AP1-AP4 till mottagare av journalistikens främsta skampris.
”Sjabblat bort pensionsmiljarder”
Motiveringen från juryn är svidande och tecknar en bild av en medveten strategi för att försvåra granskning. Enligt Grävande Journalister har vd:arna aktivt försökt dölja omfattningen av de ekonomiska förlusterna genom att luta sig mot olagliga sekretessbeslut och maska dokument som rör fondernas policy för regelefterlevnad.
”För att de genom olagliga sekretessbeslut, maskad policy för regelefterlevnad, märkliga bolagskonstruktioner och att envist undvika journalisternas frågor försökt dölja att de sjabblat bort flera pensionsmiljarder i tveksamma Northvolt-investeringar.”
Priset, som delas ut till organisationer som på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta eller ljuga för att hindra journalistiskt arbete, motiveras med att fonderna använt märkliga bolagskonstruktioner och envist undvikit frågor för att dölja att de sjabblat bort flera miljarder av svenska folkets pensionspengar.
Läs mer: Så rundade AP-fonderna regler – och förlorade miljarder DagensPS
En exklusiv skara syndare
Att få ”Årets Rullgardin” placerar AP-fonderna i ett sällskap som de flesta finanschefer gör allt för att undvika. Tidigare har tunga aktörer som Ericsson tilldelats priset efter att ha vägrat svara på frågor om affärer i IS-kontrollerade områden. Även utrikesdepartementet och Sjöfartsverket finns på listan över historiska vinnare, då för systematiskt förhalande av offentlighetsprincipen.
I fallet med Northvolt menar kritikerna att AP-fondernas agerande är särskilt allvarligt givet deras roll som förvaltare av allmänna medel. Att en myndighetsliknande verksamhet maskar regler för regelefterlevnad ses som ett direkt slag mot den demokratiska insynen.
Läs också: AP-fonderna: Tre katastrofala investeringar DagensPS
Tomma stolar vid prisutdelningen
Trots att AP-fondernas agerande stod i centrum under ceremonin i Kristianstad fanns ingen av de ansvariga vd:arna på plats för att ta emot priset. Ulla Säterie, ordförande i Grävande Journalister, konstaterade att tystnaden som ledde fram till priset verkar hålla i sig även efter utnämningen.
Frågan som nu hänger kvar över finansvärlden är hur detta kommer att påverka förtroendet för AP-fondernas framtida placeringar. När miljardbelopp står på spel i komplexa industrisatsningar kräver spararna mer än bara avkastning, de kräver svar.
Missa inte: AP-fonderna försvarar Northvolt-fiaskot: ”Måste våga ta risk” Realtid
Läs också: Skarp kritik mot pensionspengar i Northvolt DagensPS
Läs vidare: AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott Realtid