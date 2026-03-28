AP-fondernas vd:ar får skampris för tystnadskultur

En exklusiv skara syndare

Att få ”Årets Rullgardin” placerar AP-fonderna i ett sällskap som de flesta finanschefer gör allt för att undvika. Tidigare har tunga aktörer som Ericsson tilldelats priset efter att ha vägrat svara på frågor om affärer i IS-kontrollerade områden. Även utrikesdepartementet och Sjöfartsverket finns på listan över historiska vinnare, då för systematiskt förhalande av offentlighetsprincipen.

I fallet med Northvolt menar kritikerna att AP-fondernas agerande är särskilt allvarligt givet deras roll som förvaltare av allmänna medel. Att en myndighetsliknande verksamhet maskar regler för regelefterlevnad ses som ett direkt slag mot den demokratiska insynen.

Läs också: AP-fonderna: Tre katastrofala investeringar DagensPS

Tomma stolar vid prisutdelningen

Trots att AP-fondernas agerande stod i centrum under ceremonin i Kristianstad fanns ingen av de ansvariga vd:arna på plats för att ta emot priset. Ulla Säterie, ordförande i Grävande Journalister, konstaterade att tystnaden som ledde fram till priset verkar hålla i sig även efter utnämningen.

Frågan som nu hänger kvar över finansvärlden är hur detta kommer att påverka förtroendet för AP-fondernas framtida placeringar. När miljardbelopp står på spel i komplexa industrisatsningar kräver spararna mer än bara avkastning, de kräver svar.

Missa inte: AP-fonderna försvarar Northvolt-fiaskot: ”Måste våga ta risk” Realtid

Läs också: Skarp kritik mot pensionspengar i Northvolt DagensPS

Läs vidare: AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott Realtid